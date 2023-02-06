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عبد اللهيان يغادر هافانا عائدا إلى طهران

عبد اللهيان يغادر هافانا عائدا إلى طهران
الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

غادر وزير الخارجية هافانا عاصمة كوبا المحطة الاخيرة في جولته إلى أمريكا اللاتينية عائدا إلى طهران.

العالم - ايران

والتقى حسين أميرعبداللهيان الذي زار كوبا على رأس وفد سياسي وفي أول زيارة له إلى أمريكا اللاتينية بعد زيارة نيكاراغوا وفنزويلا ، بالرئيس ووزير الخارجية ونائب رئيس وزراء الكوبي خلال اقامته في هافانا عاصمة كوبا في نهاية هذه الجولة ، غادر هافانا عائدا إلى طهران.

وكتب وزير الخارجية في تغريدة على تويتر عن زيارته إلى نيكاراغوا وفنزويلا وكوبا انه تم التاكيد في نيكاراغوا وفنزويلا وكوبا وخلال لقاءاته مع كبار المسؤولين ، على التضامن للدول المستقلة في استراتيجية غرب آسيا وأمريكا اللاتينية.

وأضاف: إن الإرهاب الاقتصادي واستخدام حقوق الإنسان كاداة ، بهدف خلق ضغط اجتماعي على الشعوب في الدول المستقلة ، أصبحا غير فعالين وان الأحادية قد وصلت إلى طريق مسدود.

وتشاور رئيس السلك الدبلوماسي والوفد المرافق مع مسؤولي هذه الدول حول سبل توسيع العلاقات ، وخاصة التعاون الاقتصادي. وقبل ذلك ، قام أمير عبد اللهيان بزيارة قصيرة إلى موريتانيا والتقى وتحدث مع رئيس ووزير خارجية هذا البلد الأفريقي الواقع في شمال غرب إفريقيا.

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