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إيران تدشّن أكبر منجم لليورانيوم والموليبدينوم

إيران تدشّن أكبر منجم لليورانيوم والموليبدينوم
الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

افتتح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي خلال زيارته، يوم الأحد، إلى محافظة يزد، أكبر مجمع للتعدين والصناعة "ناريجان" لليورانيوم والموليبدينوم، في مدينة بافاق، بالتزامن مع إحياء الذكرى الـ44 لانتصار الثورة الإسلامية.

العالم - ايران

وقال إسلامي على هامش بدء تشغيل المنجم، إنه "سيتم استغلال الجزء الأول من منجم ناريجان، وهو يعتبر من أكبر المناجم لاستخراج اليورانيوم في إيران".

وأضاف أنّ "هذا المنجم يهدف إلى بناء القدرات وتوسيع إنتاج الطاقة النووية، وتطوير استخدام الإشعاع، التي تُعد من البرامج الرئيسية من أجل النهوض بالوثيقة الاستراتيجية الشاملة للصناعة النووية في البلاد".

وأوضح: "قمنا بتوسيع كل جبهات الاستكشاف والاستغلال، واليوم نشهد بداية الجزء الأول من برنامج التطوير في مجال اليورانيوم".

واعتبر إسلامي، أنّ "الوصول إلى القدرة على إمداد دورة الوقود النووي بالدولة لتزويد الكهرباء، واستخدام الإشعاع، هو استثمار ضخم وهام ضروري لتحقيق طاقة نظيفة".

وقال إسلامي: "سننشئ دورة التكنولوجيا المطلوبة في هذا المجال، وإرسال العناصر التابعة الأخرى إلى الصناعات الجاهزة لاستيعابها واستغلالها بالفعل".

رئيس هيئة الطاقة الذرية، أكد أيضاً، أنّ "هذا المنجم سيوفر العناصر المطلوبة في مجال اليورانيوم والموليبدينوم، وهما من العناصر المهمة في الصناعات الاستراتيجية للبلاد، بما في ذلك منظمة الطاقة الذرية الإيرانية".

ويشار إلى أنّ منجم "ناريجان" يقع في محافظة يزد، على بعد 35 كم من مدينة بافق، ويمكن تسميته بأكبر منجم اليورانيوم والموليبدينوم في إيران.

تجدر الإشارة، إلى أنه خلال زيارة إسلامي، تمّ الكشف عن تشغيل 3 منتجات من شركة تطوير التطبيقات الإشعاعية، بما في ذلك الإنتاج شبه الصناعي للمواد الصحية فائقة الامتصاص، كما تمّ تركيب الإنتاج شبه الصناعي لمسحوق جلطات الدم وتصنيع مستخرج الميكروويف Pars Essans بحضور مسؤولين إقليميين، وكبار المديرين في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

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