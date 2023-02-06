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بيان لحركة حماس: توالي القتل الذي يمارسه العدو في الضفة سيكون وبالًا عليه ولن تنجح التدخلات الدولية في وقف المد الثوري للشعب الفلسطيني

الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

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