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هزة أرضية قوية تضربت لبنان دون أضرار.. والناس تهرب للشوارع

هزة أرضية قوية تضربت لبنان دون أضرار.. والناس تهرب للشوارع
الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

استفاق اللبنانيون عند الساعة 03.20 دقيقة من فجر اليوم الاثنين، على وقع هزة أرضية لم يسبق أن ضربت البلاد منذ أكثر من 30 عامًا، وشعر بها السكان في مختلف المناطق بدرجات متفاوتة، تبين أن مصدرها زلزال كبير وقع عند الحدود السورية التركية بقوة 7.7 درجات.

العالم _ لبنان

وتبع الهزة الارضية في لبنان عدة هزات ارتدادية، فما أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء التّابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، "أنّه سجّل عند السّاعة 3:18 بالتّوقيت المحلّي من فجر اليوم، هزة أرضية قويّة بقوّة 7,8 على مقياس ريختر في منطقة تركية قريبة من الحدود السّوريّة، على بُعد 350 كيلومترًا من شمال لبنان، وقد شعر بها جميع المواطنين.

وقال في بيان من الطّبيعي حدوث هزّات ارتداديّة يمكن أن يُشعر ببعضها، ولكن لا داعي للهلع أو للقيام بأيّ إجراءات معيّنة.

ونزل اللبنانيون في أكثر من منطقة إلى الشوارع، خوفًا من هزات ارتدادية وانهيار مبان.

وكشف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في حديث تلفزيوني صباح اليوم ، أن هزة أرضية مركزها جنوب تركيا بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر شعر بها سكان لبنان، وامتدت لأكثر من 40 ثانيةإلى أنه يتابع مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومديرية الدفاع المدني أضرار الهزة التي ضربت لبنان، مؤكدًا أن لا وجود لمباني منهارة في لبنان.

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