حزب الله أحيا ذكرى مولد الامام علي بسلسلة نشاطات في المناطق

العالم _ لبنان

ففي تعمير عين الحلوة والفيلات في صيدا، نظمت شعبة المنطقة إفطارا بالمناسبة تلاه مولد وموشحات للمنشد محمد غريب في قاعة مصلى الرسول الأكرم .

كما اقامت الشعبة في حارة صيدا، احتفالا انشاديا بالمناسبة للمنشد جواد علامة وفرقته وتحدث فيه مسؤول الفرع الثقافي في قطاع صيدا حسن جمول، وفي الختام وزعت الهدايا القيمة والحلوى على الحضور، كما تم تكريم عدد من الجوالة الذين خضعوا لدورات ثقافية.

كذلك في بلدة رومين أقامت الشعبة مولدا بالمناسبة في قاعة المسجد للمنشد وسام علوش، وتحدث فيه الشيخ جعفر عاصي في حضور حشد من المؤمنين حيث تم توزيع الهدايا والحلوى في الختام.

واحتفلت شعبة الغازية بالذكرى، حيث نظمت احتفالا حاشدا في قاعة مجمع الإمام المهدي في حضور حشد من الفاعليات وابناء البلدة، تحدث فيه المسؤول الثقافي لحزب الله في منطقة جبل عامل الثانية الشيخ محمد جمعة، وتخلله فقرات للمنشد محمد محيدلي وفرقته وتوزيع الهدايا القيمة والحلوى .

وانسحب المشهد الاحتفالي على بلدة عنقون في حضور فاعليات من البلدة، حيث أقامت الشعبة برنامجا انشاديا لفرقة الإمام الرضا قدمت فيه باقة من التواشيح الإسلامية من وحي المناسبة، وتحدث الشيخ أبو عباس صالح حول شخصية أمير المؤمنين ووزعت في الختام الحلوى والهدايا.

كما شهدت بلدة اركي تنظيم مولد في قاعة مسجد الامام المهدي، أدى خلاله المنشد حسن الزين باقة من التواشيح وتحدث السيد محمد القدسي في رحاب صاحب الذكرى، ووزعت فرق التشريفات الحلوى والهدايا.

واقامت الشعبة في بلدة قناريت احتفالا في النادي الحسيني في حضور فاعليات من البلدة تحدث فيه المسؤول الثقافي لحزب الله في منطقة جبل عامل الثانية الشيخ محمد جمعه، واحيا الأمسية المنشد حسين الشامي بباقة من الاناشيد والتواشيح ، ووزعت فرق الجوالة الحلوى والهدايا على الحاضرين.