سلسلة اجراءات اضطرارية تتخذها التجارة السورية لدعم متضرري الزلزال

العالم - سوريا

واوضحت الزميلة دارين فضل ان الوزير اعلن الاجراءات التالية التي قامت بها وزارته:

-بدأت السورية للتجارة بالعمل على سلل غذائية مجانية، وتقديمها إلى جميع مراكز الإغاثة.

-المخابز لديها احتياطي من الدقيق، ولم تتعطل مطاحن على الإطلاق وجميعها يعمل.

-نعمل على تقديم الخبز للمتضررين، ولدينا احتياطي آليات موضوعة تحت تصرف عمليات الإنقاذ.

-بدأت السيارات بتوزيع السلل الغذائية في #اللاذقية.

-اتحاد غرف التجارة تعاونوا في تقديم مساعدات، وستغطي جزء من التبرعات.

-التبرعات ستكون مادية وعينية من التجار، ونعمل على توزيع معلبات جاهزة.