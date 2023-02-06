سلسلة اجراءات اضطرارية تتخذها التجارة السورية لدعم متضرري الزلزال

العالم - سوريا
واوضحت الزميلة دارين فضل ان الوزير اعلن الاجراءات التالية التي قامت بها وزارته:
-بدأت السورية للتجارة بالعمل على سلل غذائية مجانية، وتقديمها إلى جميع مراكز الإغاثة.
-المخابز لديها احتياطي من الدقيق، ولم تتعطل مطاحن على الإطلاق وجميعها يعمل.
-نعمل على تقديم الخبز للمتضررين، ولدينا احتياطي آليات موضوعة تحت تصرف عمليات الإنقاذ.
-بدأت السيارات بتوزيع السلل الغذائية في #اللاذقية.
-اتحاد غرف التجارة تعاونوا في تقديم مساعدات، وستغطي جزء من التبرعات.
-التبرعات ستكون مادية وعينية من التجار، ونعمل على توزيع معلبات جاهزة.