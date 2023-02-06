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مراسلة العالم..

سلسلة اجراءات اضطرارية تتخذها التجارة السورية لدعم متضرري الزلزال

سلسلة اجراءات اضطرارية تتخذها التجارة السورية لدعم متضرري الزلزال
الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة قناة العالم الاخبارية من سوريا ان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري عمرو سالم، اعلن عن جملة اجراءات اضطرارية اثر الزلزال الذي ضرب فجر اليوم الاثنين جنوب تركيا ومنطقة شرق المتوسط.

العالم - سوريا

واوضحت الزميلة دارين فضل ان الوزير اعلن الاجراءات التالية التي قامت بها وزارته:

-بدأت السورية للتجارة بالعمل على سلل غذائية مجانية، وتقديمها إلى جميع مراكز الإغاثة.

-المخابز لديها احتياطي من الدقيق، ولم تتعطل مطاحن على الإطلاق وجميعها يعمل.

-نعمل على تقديم الخبز للمتضررين، ولدينا احتياطي آليات موضوعة تحت تصرف عمليات الإنقاذ.

-بدأت السيارات بتوزيع السلل الغذائية في #اللاذقية.

-اتحاد غرف التجارة تعاونوا في تقديم مساعدات، وستغطي جزء من التبرعات.

-التبرعات ستكون مادية وعينية من التجار، ونعمل على توزيع معلبات جاهزة.

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