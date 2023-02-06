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الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يعرب في رسالتين الى الرئيسين السوري والتركي عن استعداد ايران لتقديم المساعدات للبلدين

الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

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