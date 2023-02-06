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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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لن ننسی
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وزير الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الى 403 قتلى و1208 اصابة في حلب واللاذقية وحماة وطرطوس في حصيلة غير نهائية
رئيس وكالة الكوارث: ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا الى 1014 والجرحى الى اكثر من 7 آلاف
رويترز: الصين تعلن استعدادها لتقديم مساعدات انسانية عاجلة الى تركيا وسوريا اللتين ضربهما الزلزال
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يعرب في رسالتين الى الرئيسين السوري والتركي عن استعداد ايران لتقديم المساعدات للبلدين
ارتفاع إجمالي عدد ضحايا الزلزال الى أكثر من 592 شخصاً في مختلف المحافظات السورية
سلطات منطقة كردستان العراق توقف تدفق النفط عبر ميناء جيهان التركي جراء الزلزال
بيان لحركة حماس: أبطال مخيم عقبة جبر قاتلوا حتى استشهدوا دفاعًا عن أرضهم ومقدساتهم وسطروا ملحمة بطولية في المخيم عنوان المقاومة والعودة
بيان لحركة حماس: توالي القتل الذي يمارسه العدو في الضفة سيكون وبالًا عليه ولن تنجح التدخلات الدولية في وقف المد الثوري للشعب الفلسطيني
وسائل اعلام أفغانية تؤكد أن السفارة السعودية في كابول أغلقت أبوابها وأن دبلوماسيي السفارة غادروا البلاد
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: لم نقدم على آية خطوة جديدة بعد 17 تشرين الثاني لتستدعي اطلاع الوكالة الدولية عليها
رئيس وكالة الكوارث: ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا الى 1014 والجرحى الى اكثر من 7 آلاف
الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش
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خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.