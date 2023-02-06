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وزير الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الى 403 قتلى و1208 اصابة في حلب واللاذقية وحماة وطرطوس في حصيلة غير نهائية

الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

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