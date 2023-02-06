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إدارة الكوارث والطوارئ التركية: عدد القتلى نتيجة الزلزال يرتفع إلى 1121 والجرحى إلى 7624

الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

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