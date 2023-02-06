لحظة بلحظة مع الاخبار والتطورات المرتبطة بالزلزال المدمر في تركيا

العالم _ تركيا

وأعلنت السلطات التركية عن ارتفاع عدد القتلى إلى 1121 قتيلا، إضافة إلى إصابة 7624شخصا في عدد من المحافظات.

وفيما يلي متابعة لحظة بلحظة لأهم التطورات بخصوص زلزال المدمر :

وزير التعليم التركي: تعطيل الدراسة في جميع أنحاء تركيا حتى ١٣ فبراير

وزير الداخلية الفرنسي: توجه 139 عنصرا من الحماية المدنية إلى تركيا اليوم كجزء من آلية التضامن الأوروبي

البيت الأبيض: مستعدون لتقديم كل مساعدة مطلوبة وسنواصل مراقبة الوضع عن كثب بالتنسيق مع حكومة تركيا

إدارة الكوارث والطوارئ التركية: أكثر من 120 هزة ارتدادية وقعت اليوم في محيط مركز الزلزال

وكالة الأنباء العراقية: رئيس الوزراء يعزي في ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا ويوجه بإغاثة المتضررين

الكويت تدشن جسرا جويا إلى تركيا يشمل مساعدات وطواقم طبية عاجلة

ملك الأردن يعزي بضحايا الزلزال في سوريا وتركيا ويوجه بتقديم مساعدات لأسرهم وللمصابين

السيسي يؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعبين السوري والتركي ويعرب عن استعداد بلاده لتقديم المساعدات

زلزال جديد يضرب وسط تركيا ويشعر به سكان دمشق وبيروت وبغداد

بوتين يعرب عن تعازيه لأردوغان والأسد في ضحايا الزلزال ويؤكد استعداد روسيا للمساعدة

كاميرات مراقبة في محال تجارية بولاية إلازيغ شرقي تركيا توثق لحظات وقوع الزلزال

الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا



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