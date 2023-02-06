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قاليباف يعزي نظيريه التركي والسوري بضحايا الزلزال المروع

قاليباف يعزي نظيريه التركي والسوري بضحايا الزلزال المروع
الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف برسالتي تعزية الى نظيريه التركي والسوري بعد حادثة الزلزال مدمر والمروع مبديا استعداد مجلس الشورى الاسلامي لتقديم الدعم والمساعدات اللازمة.

العالم - ايران

وجاء في رسالة قاليباف الى نظيره التركي مصطفى شنتوب انه تلقى ببالغ الأسى والأسف النبأ المروع لوقوع الزلزال في جنوب تركيا ووقوع عدد كبير من الضحايا والجرحى ، معربا عن تعازيه ومواساته العميقة وكذلك لنواب مجلس الشورى الاسلامي لنواب البرلمان والحكومة والشعب التركي الشقيق والصديق داعيا الرب الجليل الى ان يمن بالصبر والسلوان على ذوي الضحايا والرحمة والغفران للضحايا والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

كما ابدى قاليباف كامل الاستعداد لمجلس الشورى الاسلامي لتقديم الدعم والمساعدات اللازمة لشعب تركيا الصديقة والشقيقة.

وفي رسالة اخرى الى نظيره السوري حمودة صباغ قال قاليباف انه تلقى ببالغ الأسى والاسف النبأ المروع لوقوع الزلزال في شمال سوريا ووقوع عدد كبير من الضحايا والجرحى من المواطنين السوريين مبديا تعازيه ومواساته العميقة وكذلك لنواب مجلس الشورى الاسلامي لرئيس مجلس الشعب السوري ونواب المجلس والحكومة وشعب سوريا الشقيقة والصديقة داعيا الباري عزوجل الى ان يمن بالصبر والسلوان على ذوي الضحايا والرحمة والغفران للضحايا والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وفيما جدد قاليباف مواساته، أكد الاستعداد الكامل لدى مجلس الشورى الاسلامي لتقديم الدعم والمساعدات اللازمة لشعب سوريا الصديقة والشقيقة.

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