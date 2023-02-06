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وزارة الصحة السورية: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 461 وفاة 1623 إصابة في حلب واللاذقية و حماه وطرطوس في حصيلة غير نهائية

الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

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