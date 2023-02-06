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شاهد.. محللون صهاينة يرسمون توقعات الرد الايراني

الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

حال من الترقب والحذر يعيشها الاحتلال الصهيوني بعد تبنيه هجوم عدواني على اصفهان، وينشط المحللون الاسرائيليون في رسم توقعات الرد الايراني المرتقب وما يمكن ان يخلفه من تداعيات على أمن الكيان.

من جهة اخرى، ترتفع هواجس تل ابيب من التعاون العسكري الروسي الايراني.

وفي سياق آخر، كشف الاعلام الصهيوني عن اجتماع في تل ابيب ضم البحرين والامارات، وقد تحدث الاعلام العبري عن الهدف الاساس من هذا الاجتماع وهو مواجهة ايران.

اما على الجانب اللبناني، فقد تحدثت التلفزة العبرية عن اقتراح وزير اسرائيلي سابق بشأن حرب استباقية سريعة على حزب الله.

فهل يستطيع الكيان القيام بهذه المغامرة؟

هذه المواضيع وسواها يناقشها برنامج "العين الاسرائيلية" مع ضيف الحلقة:

النائب الاسبق في البرلمان اللبناني الدكتور نزيه منصور.

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