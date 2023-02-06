شاهد.. محللون صهاينة يرسمون توقعات الرد الايراني

من جهة اخرى، ترتفع هواجس تل ابيب من التعاون العسكري الروسي الايراني.

وفي سياق آخر، كشف الاعلام الصهيوني عن اجتماع في تل ابيب ضم البحرين والامارات، وقد تحدث الاعلام العبري عن الهدف الاساس من هذا الاجتماع وهو مواجهة ايران.

اما على الجانب اللبناني، فقد تحدثت التلفزة العبرية عن اقتراح وزير اسرائيلي سابق بشأن حرب استباقية سريعة على حزب الله.

فهل يستطيع الكيان القيام بهذه المغامرة؟

هذه المواضيع وسواها يناقشها برنامج "العين الاسرائيلية" مع ضيف الحلقة:

النائب الاسبق في البرلمان اللبناني الدكتور نزيه منصور.