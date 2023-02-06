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السوداني يستقبل لافروف ويؤكد حرص العراق على إدامة العلاقات مع الأصدقاء

السوداني يستقبل لافروف ويؤكد حرص العراق على إدامة العلاقات مع الأصدقاء
الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، حرص العراق على إدامة العلاقات مع الأصدقاء، وذلك خلال استقباله في بغداد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف والوفد المرافق له"، لافتا إلى أن" لافروف نقل تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى رئيس مجلس الوزراء، ورغبة روسيا في إدامة العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مجالات متعددة".

وأكد السوداني، بحسب البيان "حرص روسيا على أمن العراق واستقراره، والإشادة بجهود العراق في محاربة الإرهاب، ودوره الريادي في تخفيف التوترات بالمنطقة".

وأعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي خلال اللقاء عن "حرص العراق على إدامة العلاقات مع الأصدقاء"، مبينا أن "الحكومة تتحرك في مجال العلاقات الخارجية من منطلق المصالح المتبادلة والشراكات المستدامة".

واختتم البيان أن "اللقاء شهد التأكيد على تعزيز واستمرار التواصل والتنسيق المعلوماتي بين البلدين، في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف".

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