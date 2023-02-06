إدارة الكوارث في تركيا تصف الزلزال الأخير بالأكثر تدميرا منذ عام1939

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هو الزلزال الأكثر تدميرا في تركيا منذ زلزال عام 1939 في تركيا هكذا تصف إدارة الكوارث الزلزال هنا ، الزلزال ضرب جنوب تركيا وتحديدا في ولاية كهرمان مرعش وكذلك غازي عنتاب و أورفا وديار بكر وملاطية وعثمانية وهاتاي واستمر لمدة دقيقة تقريبا.

وقال الرئيس اردوغان:"عشنا اصعب لحظات مرت على تركيا منذ عام 1939 وهذه اكبر كارثة واجهناها منذ هذا التاريخ، بدا الزلزال من كهرمان مرعش وحصلت الكارثة في11 ولاية لقد كانت قوة الزلزال 7.7 على مقياس ريختر".

مباشرة وأمام حجم الكارثة التي أحدثها الزلزال رفعت تركيا الانذار الرابع في البلاد وهذا الانذار يعني طلب المساعدة الدولية وهو مادفع مجموعة من الدول لابداء الاستعداد للمشاركة في الانقاذ وتقديم مساعدات طبية واغاثية من بينها ايران ومصر وباكستان وروسيا ودول أوروبية والعديد من دول العالم.



ما يزيد من صعوبة تعامل فرق الإنقاذ التركية هو الحالة الجوية التي تضرب البلاد في ظل العاصفة الثلجية وهو ما يعقد مسألة الانقاذ ووصول المعدات اللازمة ويزيد من آثار الزلزال حتى على الناجين درجات الحرارة هي ما دون الصفر، كما أنه تم قطع امدادات الطاقة للمدن التي أصابها الزلزال تحسباً من حدوث أي طارئ

وقال فؤاد أوقطاي نائب رئيس التركي:" لقد فقدنا مئات الأرواح، وهناك آلاف المصابين، نحاول إيصال المساعدات الانسانية للمناطق المنكوبة، جميع طواقمنا تواجدت وتسابق الزمن من أجل إنقاذ العالقين، وقمنا بإغلاق مطار هاتاي أمام الطيران المدني".

وعلى المستوى الميداني ايضا اعلنت الحكومة التركية اغلاق كافة المؤسسات التعليمية لمدة اسبوعين في المدن المتضررة بالاضافة الى الغاء رحلات الطيران وكافة الانشطة غير المتعلقة بعمليات الانقاذ.

وامام ماترتب من اثار كارثية للزلزال الذي ضرب تركيا، ينظم الهلال الاحمر التركي حملات كما هنا للتبرع بالدم في محاولة للمساهمة في انقاذ الاف المصابين في المستشفيات.



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