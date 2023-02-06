ما لاتعرفونه عن فوائد زيت جوز الهند للشعر والفم والجسم

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لحسن الحظ، لا توجد حدود لاستخدام زيت جوز الهند في روتين جمالكِ اليومي، من بشرتك إلى شعرك، زيت جوز الهند هو منتج يفعل كل شيء يمكن أن يحل محل الكثير من جمالك اليومي، ليس لديك بلسم شفاه؟ استخدمي زيت جوز الهند، هل نفد مزيل العرق؟ استخدمي زيت جوز الهند



إذا كنت مهتمة بمزيد من الطرق لدمج زيت جوز الهند في روتين جمالك، فقد جمعنا مجموعة من النصائح والحيل الرائعة المعتمدة من الخبراء.



استخدامات زيت جوز الهند في روتين جمالك



- مرطب للجسم

جربي زيت جوز الهند في ترطيب الجسم، لأنه غني بالأحماض الدهنية وله خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، كما أنه يوفر تحكماً جيداً في الحاجز، ويساعد الجلد على التمسك بالترطيب، مما يساعد على علاج الجفاف ومنع حدوثه من الأساس.



- ترطيب الشعر

- إلى جانب كونه رائعاً للبشرة، فإن زيت جوز الهند ممتاز لشعرك أيضاً، فهو يصلح الأضرار التي تحدث لشعرك بسبب التلوين والحرارة والشمس، كما أنه يعمل بشكل رائع كعلاج ليلي.



يوصي الخبراء بتسخين زيت جوز الهند، حتى يصبح سائلاً، ثم فركه في اليدين قبل تطبيقه على أطراف الشعر، وتركه حتى الصباح، بعدها يمكن استخدام الشامبو اللطيف لغسله، مع الحرص على عدم ترك بقايا منه على الشعر. بمجرد أن تطبقي ما سبق ستلاحظين الترطيب العميق والنعومة لأطراف شعرك.



- نظافة الفم

تأتي ممارسة نظافة الفم الأيورفيدا (الطب التقليدي) من الهند وتتضمن تحريك زيت جوز الهند في فمكِ لمدة تصل إلى 20 دقيقة لإزالة البكتيريا. وعلى الرغم من عدم إجراء العديد من الدراسات الغربية حول هذا الاستخدام، يعتقد بعض أطباء الأسنان أن هذه الطريقة يمكن أن تكون مفيدة، لإنعاش الفم والتخلص من البكتيريا.