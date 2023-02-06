وزير الخارجيه الروسي يزور بغداد على رأس وفد سياسي واقتصادي

العالم - مراسلون

وعلى وقع الصراع المفتوح بين روسيا والغرب الذي يحاول تهميش دور موسكو في الشرق الأوسط وصل وزير الخارجيه الروسي سيرغي لافروف الى بغداد على رأس وفد سياسي واقتصادي كبير في زيارة رسمية تهدف الى تعزيز العلاقات وبحث فرص الاستثمار لاسيما في مجالات الطاقة والنفط والغاز ومناقشة الملفات الاقليمية والدولية.

وزير الخارجية العراقي الذي سيزور واشنطن هذا الاسبوع كشف بانه سوف يبحث ملف استثمار الشركات الروسية في العراق حيث تواجه هذه الشركات عقوبات أمريكية.

وأعلن وزير الخارجية العراقي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي بأنه سيبحث في هذا الأمر في واشنطن خلال زيارته الأربعاء. ورأى أنه لا ينبغي "فرض عقوبات على الجانب العراقي لأن التعاون مع الشركات الروسية مستمر" وقال بوجود "مستحقات على الجانب العراقي" لشركات النفط والغاز الروسية العاملة في العراق، من دون الافصاح عن إجمالي هذه المبالغ.

وأضاف متحدثا إلى جانب لافروف "درسنا وناقشنا كيفية التعامل مع هذه المستحقات المالية في ظل العقوبات المفروضة على روسيا وفي ظل حماية المصارف العراقية والبنك المركزي".

وتعهد وزير الخارجية العراقي، عقد اجتماع في بغداد "خلال الأشهر المقبلة" للجنة المشتركة المعنية بالعلاقات الثنائية، قائلاً "سنتطرق لهذه المشاكل".

بدوره أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعم بلاده للعراق مطالبا باعفاء العلاقات الثنائية من العقوبات الأمريكية والتي تلقي بظلالها على تطوير التعاون بين بغداد وموسكو.

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