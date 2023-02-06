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شاهد.. ايران الاولى في المنطقة في معالجة الامراض الجلدية

شاهد.. ايران الاولى في المنطقة في معالجة الامراض الجلدية
الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

اكد نائب مدير عام مستشفى رازي التخصصي في الامراض الجلدية د. شاهين حمزه لو، ان ايران تعتبر البلد الاول على مستوى الشرق الاوسط في مجال علاج الامراض الجلدية، مشيراً الى ان العلاج بالخلايا الجذعية هو احد الاساليب الحديثة المتبعة في ايران.

وقال حمزه لو في حوار خاص مع قناة العالم خلال برنامج "فجر انتصارات الثورة الاسلامية" حول التطورات العلمية في ايران في معاجلة الامراض الجلدية: ان مستشفى رازي الايراني لمعالجة الامراض الجلدية هو ضمن عشر المستشفيات الاولى عالمياً ويضم طاقم متخصص ماهر ويقوم بتدريب الكثير من الاطباء وتقديم الخدمات العلاجية والتجميلية للمرضى.

واضاف حمزه لو، ان طريقة العلاج بالخلايا الجذعية هو احد الاساليب الحديثة في العالم وايران توصلت الى هذا العلم، مشيراً الى ان العلاج بالخلايا الجذعية صعب جداً حيث يتم استخراج الخلايا الصحية من باقي اجزاء الجسم المريض وزرع تلك الخلايا وتكثيرها ومن ثم يتم حقنها مرة اخرى في المريض المصاب لترميم خلاياه الجلدية المريضة.

واوضح حمزه لو، ان الاطباء يقومون ايضاً باستخدام جلد المريض نفسه وزرعها وبعدها يتم علاجه عبرها، مشيراً الى ان احد العلاجات المتطورة في مجال الجلد هو الليزر وهو احد النقاط المشتركة مع علم الفيزياء لاستخدام الليزر بشكل دقيق.

وشدد حمزه لو على ان الاجهزة المستخدمة في هذا المجال كانت ممنوعة عن ايران بسبب الحظر المفروض عليها، غير ان العلماء الايرانيين استطاعوا تصنيع هذه الاجهزة التي تستخدم للمرضى في مجال الامراض الجلدية والامراض المزمنة والتي منشأها بيولوجي حيث يتم معالجتها عن طريق الخلايا الجذعية للجلد، مؤكداً ان اغلب الاجهزة التخصصية يتم انتاجها داخل البلد.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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