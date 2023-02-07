نائب سوري: الغرب ساهم بشكل مباشر بكارثة الزلزال

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم قال مهنا: انه خلال الأزمات والكوارث تتجلى فيها نهوض المجتمع بكل طاقاته البشرية وبكل امكاناته لمواجهة الكوارث.

ونوه مهنا الى أن الدولة تدير هذه الكارثة بطريقة كيفية الخروج منها ما يمكن عمله بشكل عاجل وملح وسريع وما يمكن التفكير فيه في المرحلة القادمة ضمن مجموعة من الأولويات من أجل ازالة الاثار الكارثية لهذا الزلزال وبالتالي فان الغرب قد ساهم بشكل مباشر وأساسي في الأسباب الكارثية لهذا الزلزال الذي وقع في سوريا من خلال الحظر المستمر عليها.

هذا واضاف، انه ونتيجة الاثار الكارثية لهذا الزلزال تبدو صورة هذه الدول واضحة في مواجهة التحديات يمكن لها أن تتعاطى بما ينسجم مع ضميرها وحضورها الانساني والاخلاقي تجاه سوريا.

وتتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين.

أعلنت وزارة الصحة السورية عن 812 حالة وفاة و 1449 إصابة في حصيلة غير نهائية في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، ريف إدلب، وطرطوس، جراء الزالزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمال وغرب سوريا.

وذكرت الوزارة أن "الاستنفار مستمر في كافة المنشآت الصحية العامة والخاصة وجميع الكوادر الصحية تعمل بأقصى الطاقات ويتم تنسيق الاستجابة المتواصلة في مختلف المحافظات".

وقال أحمد ضميرية، معاون وزير الصحة، إنه "تم إرسال 4 سيارات شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الجراحية والإسعافية إلى حلب واللاذقية وحماة، إضافة لإرسال القوافل الطبية من مديريات صحة دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس إلى محافظات حلب واللاذقية، وإرسال 28 سيارة إسعاف و7 عيادات متنقلة من دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس، كمؤازرة إلى حلب واللاذقية".

وأشار ضميرية إلى أن غرفة إدارة الطوارئ في وزارة الصحة تقيم الوضع بشكل آني واستباقي، ويتم تنسيق الاستجابة المتواصلة في مختلف المحافظات، موضحا أن كل المنشآت الصحية العامة والخاصة بحالة استنفار مستمر في جميع المحافظات.

بدوره أعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا (المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة) لأكثر من 740 حالة وفاة وأكثر من 2100 مصاب والعدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت الأنقاض.

من جهة أخرى كانت قد ذكرت وكالة سانا، إن هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان حلب واللاذقية في ساعات صباح اليوم الثلاثاء.

وعلى ضوء الدمار الحاصل جراء الزلزال المدمر الذي ضرب محافظات سورية، أرسلت العراق ودول عديدة طائرتي مساعدات من العراق إلى مطار دمشق الدولي، وقال مدير الطيران المدني السوري، باسم منصور، إن "الطائرتين العراقيتين محملتين بمواد غذائية وإغاثية وطبية".

وأضاف أن "طائرة مساعدات كبيرة وصلت من إيران إلى مطار دمشق الدولي ليل امس محملة بالمساعدات إلى المناطق المتضررة جراء الزلزال".

هذا وضرب زلزال، فجر أمس الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

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