موجة ثالثة من الإضرابات في فرنسا احتجاجا على قانون التقاعد

العالم - خاص بالعالم

والثلاثاء استيقظ الفرنسيون، على إضرابات بدعوى من النقابات العمالية، في قطاعات اقتصادية جديدة منها النقل والتمريض والتعليم وقطاع انتاج الكهرباء، رفضا للتعديلات الجارية على نظام التقاعد.



الاضراب ادى لالغاء خدمات للسكك الحديدية، كذلك تعطلت المدارس وتوقف شحن المنتجات النفطية من المصافي مع انسحاب العمال في قطاعات عديدة.



وقال محتج فرنسي:" نحن في الشارع، الملايين منا ، يصرخون لا لهذا الإصلاح الجائر . لا يمكن فرض شيء لا يريده الشعب ولا يريده غالبية الفرنسيين. لا يمكنك**ماكرون** أن تحكم ضد شعبك".



وكانت الموجة الأولى من الاحتجاجات قد انطلقت، في التاسع عشر من يناير/ كانون الثاني المنصرم، بينما شهد يوم الحادي والثلاثين منه الموجة الثانية، وسط تظاهرات حاشدة، حيث شارك أكثر من مليون شخص خلال تظاهرات الموجة الأولى فقط.



وتقول الحكومة إنه يتعين على الناس العمل لعامين إضافيين، أي حتى سن الرابعة والستين لمعظم الناس، من أجل الحفاظ على ميزانية نظام التقاعد .



ويرفض وزير العمل أوليفييه دوسوبت‭‭‭ ‬‬‬اتهامات المعارضة بأن الحكومة تنكر حجم الاحتجاجات، التي خرجت في شوارع البلاد الشهر الماضي وقال إن التغيير ضروري.



وقال الوزير الفرنسي بأن نظام معاشات التقاعد يتكبد خسائر عالية، بينما قال فيليب مارتينيز زعيم الكونفدرالية العامة للشغل إن ماكرون يلعب لعبة خطيرة بالمضي قدما في إصلاح لا يحظى بشعبية كبيرة في وقت تواجه فيه الأسر تضخما مرتفعا.

هذا ويتمسك الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمشروع إصلاح نظام التقاعد، معتبرا أنه ضروري لدواع تتعلق بالميزانية، وأن على الفرنسيين أن يعملوا أكثر.

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