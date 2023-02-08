نائب وزير الخارجية الايرانية يزور بيروت في سياق تعزيز العلاقات

العالم - خاص بالعالم

باقري التقى برئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة بعد لقاء مع الفصائل الفلسطينية وتجمع علماء المقاومة وعلماء جبل عامل في مقر السفارة، كما اجتمع بعدد من المفكرين والنخب الثقافية في المركز الاستشاري للدراسات الاستراتيجية.



الاوساط السياسية وصفت زيارة المسؤول الايراني بالمهمة كونها تتزامن مع تطورات المشهد في المنطقة لا سيما في لبنان وفلسطين المحتلة.

وكان باقري وصل بيروت في وقت سابق وشارك في تدشين مقر سفارة الجمهورية الاسلامية الجديد.



يذكر ان ايران لعبت دورا اساسيا من خلال مساعداتها للشعب اللبناني باكثر من قطاع خاصة الدواء والمشاريع الانمائية وتزويده بالمحروقات خلال ازمته.

وشكل دعمها المباشر للمقاومة نقطة فارقة في المواجهة مع الاحتلال الاسرائيلي ودحره من المناطق المحتلة من لبنان عام 2000.

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