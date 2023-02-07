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الهلال الأحمر السوري يدعو المجتمع الدولي لإرسال مساعدات

الثلاثاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

ليلا نهارا يستمر هؤلاء الشبان برفقة فرق الإنقاذ للبحث عن ناجين تحت الركام الكبير، معدات بسيطة تكاد ترفع بعضا من الركام وأصوات العالقين تخنقهم العقوبات أكثر من ضغط الركام التي أودت بكارثة انسانية سيتمثر اثرها لسنين طويلة.

العالم - خاص بالعالم

المنظمات الإنسانية والمجتمع الأهالي وبدعم حكومي يجتهد لتفادي الأزمة الإنسانية جراء الزلزال بكل الامكانيات المتاحة التي أكد عليها رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري مطالبا المجتمع الدولي لارسال المساعدات لانقاذ مايمكن انقاذه.

دور الحلفاء والأصدقاء كان واضحا إيران في مقدمة الداعمين، 45 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية وصلت إلى دمشق وتم توزيعها على المناطق المنكوبة، للتوالى المساعدات العراقية والعربية الى سورية.

الكارثة الإنسانية لم تشفع لسورية في كسر الحصار المفروض امريكيا عليها، وتخوف دولي من عقوبات ان ارسلت مساعدات الى أراضيها، تعويل السوريين يبقى على الأمل لرسم مسالك خلاصهم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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