الهلال الأحمر السوري يدعو المجتمع الدولي لإرسال مساعدات

العالم - خاص بالعالم

المنظمات الإنسانية والمجتمع الأهالي وبدعم حكومي يجتهد لتفادي الأزمة الإنسانية جراء الزلزال بكل الامكانيات المتاحة التي أكد عليها رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري مطالبا المجتمع الدولي لارسال المساعدات لانقاذ مايمكن انقاذه.



دور الحلفاء والأصدقاء كان واضحا إيران في مقدمة الداعمين، 45 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية وصلت إلى دمشق وتم توزيعها على المناطق المنكوبة، للتوالى المساعدات العراقية والعربية الى سورية.



الكارثة الإنسانية لم تشفع لسورية في كسر الحصار المفروض امريكيا عليها، وتخوف دولي من عقوبات ان ارسلت مساعدات الى أراضيها، تعويل السوريين يبقى على الأمل لرسم مسالك خلاصهم.

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