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آخر الاحصائيات الرسمية لاعداد ضحايا الزلزال في سوريا

الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

أفاد وسام الجردي مراسل العالم في دمشق أن آخر احصائية لضحايا الزلزال كانت فيما قاله وزير الادارة المحلية، حيث بلغت بحسب احصائيات رسمية 1262 ضحية وما يتجاوز الـ2054 اصابة حتى هذه اللحظة، تم تسجيلها بحسب بيانات وزارة الصحة في المشافي العامة التي وصلت اليها جثامين الضحايا والمصابين.

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى أنه في المؤتمر الصحفي كان هنالك شرح بياني واضح للكارثة وما تم اجلاؤهم حتى الان بلغت اكثر من 300 الف عائلة حسب وزير الادارة المحلية والذي أشار الى تهدم منازل العائلات وهي قاطنة الآن في العراء مشيرا الى وصول المساعدات تباعا وتأمين مراكز الايواء التي خصصت في حلب واللاذقية من الحكومة السورية ومن المجتمع المدني.

هذا وضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وتتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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