آخر الاحصائيات الرسمية لاعداد ضحايا الزلزال في سوريا

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى أنه في المؤتمر الصحفي كان هنالك شرح بياني واضح للكارثة وما تم اجلاؤهم حتى الان بلغت اكثر من 300 الف عائلة حسب وزير الادارة المحلية والذي أشار الى تهدم منازل العائلات وهي قاطنة الآن في العراء مشيرا الى وصول المساعدات تباعا وتأمين مراكز الايواء التي خصصت في حلب واللاذقية من الحكومة السورية ومن المجتمع المدني.

هذا وضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وتتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين.

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