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العراق يقيم جسرا جويا إلى سوريا وتركيا لنقل المساعدات الإغاثية العاجلة

العراق يقيم جسرا جويا إلى سوريا وتركيا لنقل المساعدات الإغاثية العاجلة
الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن إقامة جسر جوي إلى كل من سوريا وتركيا، لإرسال المساعدات الإغاثية العاجلة بما فيها الدواء والوقود.

العالم-العراق

وذكر المكتب في بيان: "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبهدف تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فتح العراق يوم الإثنين، جسرا جويا إلى كل من سوريا وتركيا، لإرسال المساعدات الإغاثية العاجلة، التي تتضمن مواد طبية طارئة والإسعاف الأولي ومستلزمات للإيواء والإغاثة وكميات من الدواء والوقود".

وأضاف البيان: "يأتي هذا في إطار الالتزام العراقي بالتواصل الإنساني مع الشعوب الشقيقة والصديقة، والتضامن مع ضحايا الكارثة الإنسانية".

وفي وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب تركيا، وبحسب آخر المعطيات، قُتل ما يزيد عن 2000 شخص، وأصيب 7634 آخرون.

كما وردت أنباء عن أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعرت بهزات أرضية في العاصمة اللبنانية بيروت، وبلغ عدد الضحايا في الوقت الحالي بسوريا أكثر من 1000 شخص، وأصيب ما يقرب من 1300.

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العراق يقيم جسرا جويا إلى سوريا وتركيا لنقل المساعدات الإغاثية العاجلة

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