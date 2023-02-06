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طائرة إيرانية تحط في مطار دمشق حاملة مساعدات للمتضررين من الزلزال

طائرة إيرانية تحط في مطار دمشق حاملة مساعدات للمتضررين من الزلزال
الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

افادت مصادر سورية بوصول طائرة إيرانية إلى مطار دمشق الدولي تحمل مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال.

العالم-سوريا

واوضحت المصادر ان "طائرة المساعدات الإيرانية محملة بـ45 طنا من المواد الإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال".

وأعلنت إيران يوم الاثنين عن استعدادها لإرسال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال في سوريا، مشيرة إلى إيفاد 6 فرق إغاثة إلى تركيا.

وأعلن كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة خلال اتصال عبر الفيديو بين كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي ، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السورية غير بيدرسون، استعداد إيران لإرسال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال في سوريا.

وأعرب خاجي في الاتصال عن حزنه مما أصاب سوريا فجر اليوم وما خلفه الزلزال من أضرار بشرية ومادية جسيمة، مشددا على أهمية جهود الأمم المتحدة لحشد الدول والمنظمات غير الحكومية لإرسال مساعدات إنسانية على الفور.

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طائرة إيرانية تحط في مطار دمشق حاملة مساعدات للمتضررين من الزلزال

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