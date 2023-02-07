عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا يتجاوز 3800 قتيلا

العالم-سوريا

وذكر نائب الرئيس التركي أن عدد القتلى ارتفع إلى 2379 قتيلا، في حين بلغ عدد الضحايا في عموم سوريا 1444 قتيلا، في الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة.

وقالت وزارة الصحة السورية إن 711 قتلوا في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس في حصيلة غير نهائية، في حين قالت فرق الإغاثة أن عدد القتلى في مناطق الشمال السوري، ارتفع إلى أكثر من 733 شخص وإصابة أكثر من ألف آخرين.

وخلف الزلزال آلاف الجرحى في تركيا وسوريا، بالاضافة الى تدمير الاف المنازل. وتشريد مئات الآلاف من المنكوبين.

وضرب الزلزال المدمر فجر اليوم مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.