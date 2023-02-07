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امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني يتوجه الى موسكو

امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني يتوجه الى موسكو
الثلاثاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

غادر أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، طهران متوجها الى موسكو صباح اليوم الثلاثاء للمشاركة في الاجتماع الخامس للحوار الأمني ​​الإقليمي حول افغانستان.

العالم - ايران

وسيتم في هذا الاجتماع، الذي سيعقد غدا الاربعاء بحضور الأمناء والمستشارين وممثلي جهاز الأمن القومي لدول الجوار لأفغانستان، مناقشة التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في هذا البلد.

وعلى هامش هذا الاجتماع ، سيلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني مع بعض نظرائه لبحث القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

كما سيعقد شمخاني اجتماعا مع نظيره الروسي لبحث القضايا الثنائية ومتابعة المشاريع الاقتصادية والتكنولوجية والتجارية المشتركة بين البلدين، في اطار الاجتماعات المشتركة لأميني مجلس الأمن القومي الإيراني والروسي، والتي عُقدت في طهران مؤخرًا خلال زيارة باتروشيف لإيران في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.

وسيلتقي امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني كذلك مع عدد من كبار المسؤولون الروس.

يذكر ان عقد اجتماعات الحوار الأمني ​​الإقليمي كانت بمبادرة من الجمهورية الإسلامية الايرانية في عام 2018 حيث استضافت ايران اجتماعي الحوار الأمني ​​الإقليمي الأول والثاني في طهران، وعقد الاجتماعان الثالث والرابع من قبل الهند في نيودلهي وطاجيكستان في دوشنبه.

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