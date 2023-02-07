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ارتفاع عدد الضحايا الزلزال في تركيا الى 3381 والمصابين إلى 20426

الثلاثاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

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