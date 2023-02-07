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اللواء باقري يكشف عن قصة غير مروية لسلاح الجو 

اللواء باقري يكشف عن قصة غير مروية لسلاح الجو 
الثلاثاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايراني اللواء محمد باقري انه وفي الساعات القليلة المقبلة ، سيتم الكشف عن قصة غير مروية عن قوة سلاح الجو لوسائل الإعلام.

العالم - ايران

يتبع ..

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