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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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لن ننسی
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نائب الرئيس التركي: إنقاذ أكثر من 8000 شخص من تحت الأنقاض حتى اللحظة
حماس تحذر الاحتلال الاسرائيلي ان الدم الفلسطيني غال وان استمراره بالجرائم لن يردع الشعب الفلسطيني على إثر استشهاد فتى فلسطيني صباح اليوم
مراسلة العالم في سورية: الهزات الارتدادية لم تتوقف كان آخرها في الساعة الثامنة صباح اليوم
مراسل العالم: إستشهاد مواطن يمني وإصابة آخرين في قصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة شمال اليمن
الصحة العالمية ترسل ثلاث رحلات تحمل مساعدات طبية إلى سوريا وتركيا
ارتفاع عدد الضحايا الزلزال في تركيا الى 3381 والمصابين إلى 20426
الهلال الأحمر الجزائري: سيتم غدا إرسال طائرة مساعدات بمختلف المواد الغذائية والطبية إلى سورية
وزارة الصحة السورية: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 461 وفاة 1623 إصابة في حلب واللاذقية و حماه وطرطوس في حصيلة غير نهائية
جمعية الهلال الاحمر الايرانية تعلن ارسال 6 فرق انقاذ واغاثة الى تركيا
سوريا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 430 قتيلا و1315 مصابا
نائب الرئيس التركي: إنقاذ أكثر من 8000 شخص من تحت الأنقاض حتى اللحظة
الثلاثاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.