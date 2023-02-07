'اسرائيل' مصابة بفقدان السيطرة وفلسطين المقاوم يتشكل

العالم - مع الحدث

وفي حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم اشار مصالحة الی انضمام كتائب مسلحة في اريحا الى ساحة المواجهة مع الاحتلال قائلاً:"أصبحت "اسرائيل" مرغمة الی ارسال كتيبة كاملة لهدم بيت فلسطيني أو اغتيال أو اعتقال شخص فلسطيني وهذا ينم عن مدی الرعب الذي يعيشه الصهاينة".

وأكد ان الخطر الداهم الذي يقض مضاجع المخابرات الاسرائيلية وقواتها العسكرية ليست فصائل المقاومة الفلسطينية، بل هي قضية المبادرات الفردية، فكل شاب فلسطيني ان كان عمره 11 عاماً او 13 عاماً او 20 عاماً هو مشروع كتيبة وهذه مشكلة خارجة عن سيطرة الاحتلال الاسرائيلي.

وأشار الی ترخيص اكبر عدد من الاسلحة الفردية في "اسرائيل" معتبراً انهم فقدوا الحلول الامنية لهذا توجهوا نحو حلول فردية من هذا القبيل وهي لن تجدي نفعاً".

قال منسق شبكة قادرون معاً د. وليد محمد علي ان مصير محاولات نتنياهو للسيطرة التامة علی الضفة الغربية سيكون تكرار تجربة شارون.

وقال محمد علي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان حكومة نتنياهو تبذل شتی جهودها للسيطرة علی الضفة الغربية، لكن هذه الجهود لن تنتج سوی ما انتجته محاولات رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق ارييل شارون فقد كان يعرف بأبي الاستيطان وكان يری ان مستوطنة نتساريم كتل أبيب والانسحاب من نتساريم ممنوع كالانسحاب من تل ابيب، لكنه اضطر أخيراً للانسحاب منها وتفكيكها وأخواتها من المستوطنات في قطاع غزة تحت عامل الكلفة والمردود.

وأكد ان فلسطين أمام تطور بناء المجتمع الفلسطيني المقاوم في كل ساحات فلسطين وخارجها، ثم ان كيان الاحتلال يواجه انقساماً في الداخل وهذا ما يهدد وجود هذا الكيان.

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https://www.alalam.ir/news/6531363