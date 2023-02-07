'اسرائيل'تفقد السيطرة وفلسطين تشكل مجتمع مقاوم

العالم – ما رأيکم

ويقول متابعون للشأن الاسرائيلي ان الاحتلال، فقد قدرته علی السيطرة التامة التي يظن انه یمتلكها حسب الروايات اليهودية.

وفي اشارة الی انضمام كتائب مسلحة في اريحا الى ساحة المواجهة مع الاحتلال يؤکد متابعون للشأن الاسرائيلي ان "اسرائيل" أصبحت مرغمة علی ارسال كتيبة كاملة لهدم بيت فلسطيني أو اغتيال أو اعتقال شخص فلسطيني وهذا ينم عن مدی الرعب الذي يعيشه الصهاينة.

ويبين متابعون للشأن الاسرائيلي ان الخطر الداهم الذي يقض مضاجع المخابرات الاسرائيلية وقواتها العسكرية ليست فصائل المقاومة الفلسطينية، بل هي قضية المبادرات الفردية، فكل شاب فلسطيني ان كان عمره 11 عاماً او 13 عاماً او 20 عاماً هو مشروع كتيبة وهذه مشكلة خارجة عن سيطرة الاحتلال الاسرائيلي.

ويشير متابعون للشأن الاسرائيلي الی ترخيص اكبر عدد من الاسلحة الفردية في "اسرائيل" معتبرين انهم فقدوا الحلول الامنية لهذا توجهوا نحو حلول فردية من هذا القبيل وهي لن تجدي نفعاً.

ويری محللون سياسيون ان مصير محاولات نتنياهو للسيطرة التامة علی الضفة الغربية سيكون تكرار تجربة شارون.

ويقول محللون سياسيون ان حكومة نتنياهو تبذل شتی جهودها للسيطرة علی الضفة الغربية، لكن هذه الجهود لن تنتج سوی ما انتجته محاولات رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق ارييل شارون فقد كان يُعرف بأبي الاستيطان وكان يری ان مستوطنة نتساريم كتل أبيب والانسحاب من نتساريم ممنوع كالانسحاب من تل ابيب، لكنه اضطر أخيراً للانسحاب منها وتفكيكها وأخواتها من المستوطنات في قطاع غزة تحت عامل الكلفة والمردود.

ويؤكد محللون سياسيون ان فلسطين أمام تطور بناء المجتمع الفلسطيني المقاوم في كل ساحات فلسطين وخارجها، اما كيان الاحتلال فيواجه انقساماً في الداخل وهذا ما يهدد وجود هذا الكيان.

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