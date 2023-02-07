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ناشطون يستصرخون: اكسروا حصار سوريا

ناشطون يستصرخون: اكسروا حصار سوريا
الثلاثاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

وصلت وسوم #اكسروا_حصار_سوريا و#ارفعوا_الحصار_عن_سوريا الى الترند في عدد من البلدان العربية بعد كارثة الزلزال المدمر التي أصابت شعب هذا البلد المحاصر من قبل أمريكا والدول الاوروبية التي شنت حربا تدميرية عليه منذ 12 عاما.

العالم - نبض السوشيال

في حين يتسابق الغرب وعلى رأسهم أمريكا في إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانية حرصا منهم على إبقاء نيران الحرب مشتعلة في هذا البلد، يحرص الغربيون على إحكام الحصار على سوريا ومنع الدواء والغذاء والوقود عن شعبها بشتى الوسائل، بعد فشل مخططهم الارهابي في هذا البلد.

زلزال مدمر ضرب سوريا وتركيا وأدى الى مقتل آلاف الاشخاص في البلدين وسقوط أكثر من 7 آلاف مبنى سكني، وفي حين سارعت بعض الدول وعلى رأسها الجمهورية الاسلامية الايرانية الى إرسال المساعدات الانسانية وفرق الانقاذ الى الشعب السوري، وقف الغرب الذي لطالما تباكى على الشعب السوري ساكنا. وفي حين يسرف الغرب في إرسال جميع أنواع الاسلحة الفتاكة الى أوكرانيا، يحاصر سوريا ويسرق نفطها وقمحها ويمنع عنها حتى الدواء.

وطالب الناشطون الغرب المنافق برفع العقوبات عن سوريا، كما استعرضوا صورة لحركة الطائرات التي انطلقت من حول العالم الى تركيا حاملة المساعدات في حين اختصرت المساعدات لسوريا من ايران والعراق والجزائر وتونس ومصر.

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ناشطون يستصرخون: اكسروا حصار سوريا

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