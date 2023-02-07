الإطار العراقي يكشف عن طرح 4 ملفات خلال زيارة لافروف

العالم - العراق

وقال العتبي، ان"حجم التجارة مع روسيا في ملفات متعددة تصل الى عدة مليارات سنويا كما انها تمثل ركن مهم في منظمة الاوبك".

واضاف، ان" العراق طرح رأي محايد في الحرب الروسية- الاوكرانية وهي خطوة مهمة للغاية من اجل ان لايكون طرفا في هذا الازمة".

واشار الى ان" زيارة وزير الخارجية الروسي لافروف الى بغداد مهمة كونها ناقشت مصالح بلاده مع بغداد في 4 ملفات أبرزها الطاقة خاصة مع وجود استثمارات لموسكو تصل الى 10 مليارات دولار".

واشار الى ان" ما يربط بغداد وموسكو مصالح 4 ملفات أبرزها الطاقة والتسليح والامن الغذائي مؤكدا ضرورة تحسين العلاقة وتعزيزها بالإطار التنسيقي وبحث امكانية ان يكون التبادل التجاري وتسديد المستحقات عبر العملات الوطنية".

وكان موقف العراق من الازمة الروسية – الاوكرانية حيادي في عدم دعم طرف ضد اخر ودعوة الجميع الى مائدة الحوار".