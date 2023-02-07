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فوج إطفاء حماة: الانتهاء من عمليات إجلاء وانتشال الضحايا العالقين تحت الأنقاض

فوج إطفاء حماة: الانتهاء من عمليات إجلاء وانتشال الضحايا العالقين تحت الأنقاض
الثلاثاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلن فوج إطفاء حماة في سوريا إنهاء عمليات إجلاء وانتشال الضحايا العالقين تحت الأنقاض، بعد مرور أكثر من 15 ساعة على بدء عمليات الإنقاذ عقب وقوع الزلزال.

العالم - سوريا

وذكر قائد فوج إطفاء حماة العميد ثائر الحسن أنه يجري حاليا تقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر، حيث أظهرت عمليات الكشف والتقصي وجود عدد من الأبنية المتصدعة في المدينة.

وأضاف: إنه يتم إجلاء الأهالي الذين تهدمت أو تصدعت منازلهم وتأمينهم في 5 مراكز إيواء جهزتها المحافظة، مبينا أن العدد الأكبر من ضحايا الزلزال في حماة نتج عن انهيار مبنى سكني في حي الأربعين مؤلف من 8 طوابق، كان يقطنه أكثر من 100 شخص، حيث تم انتشال 43 جثة من أصل 48 بالنسبة للعدد الكلي من الوفيات في المحافظة، إضافة إلى 75 مصابا.

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فوج إطفاء حماة: الانتهاء من عمليات إجلاء وانتشال الضحايا العالقين تحت الأنقاض