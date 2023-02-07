فوج إطفاء حماة: الانتهاء من عمليات إجلاء وانتشال الضحايا العالقين تحت الأنقاض

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وذكر قائد فوج إطفاء حماة العميد ثائر الحسن أنه يجري حاليا تقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر، حيث أظهرت عمليات الكشف والتقصي وجود عدد من الأبنية المتصدعة في المدينة.

وأضاف: إنه يتم إجلاء الأهالي الذين تهدمت أو تصدعت منازلهم وتأمينهم في 5 مراكز إيواء جهزتها المحافظة، مبينا أن العدد الأكبر من ضحايا الزلزال في حماة نتج عن انهيار مبنى سكني في حي الأربعين مؤلف من 8 طوابق، كان يقطنه أكثر من 100 شخص، حيث تم انتشال 43 جثة من أصل 48 بالنسبة للعدد الكلي من الوفيات في المحافظة، إضافة إلى 75 مصابا.