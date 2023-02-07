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الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة لجميع السوريين متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين

الثلاثاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

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