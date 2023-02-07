إيران وتركمانستان تتطلعان لتعزيز التعاون القنصلي والترانزيت

العالم – إيران

وانعقدت الدورة الخامسة عشرة للجنة القنصلية والحدودية والجمارك المشتركة لإيران وتركمانستان برئاسة علي رضا بيكدلي معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية ونائب وزير خارجية تركمانستان وفا حاجييف في عشق آباد.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا القنصلية بما في ذلك التأشيرات والسجناء والتعاون بين شرطة البلدين والتعاون القانوني والحدودي والقضايا الجمركية.

وفي ختام الاجتماع وقع رئيسا الوفدين على مذكرة تفاهم اللجنة المشتركة الخامسة عشرة للقنصلية.

كما التقى معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية وزير خارجية تركمانستان وبحث معه حول القضايا الثنائية والقنصلية.

وأعرب الجانبان في اللقاء عن اهتمامهما بتحسين مستوى العلاقات الثنائية، واعتبرا القواسم الثقافية المشتركة بين البلدين كمؤشر مهم في العلاقات الثنائية.

وزار معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية و المجلس والإيرانيين بوزارة الخارجية سوق باجيران الحدودية، والملحقية الثقافية الايرانية في عشق آباد، ومتحف تركمانستان التذكاري، وشركة إيران خودرو، وبنك صادرات إيران في تركمانستان خلال زيارته إلى عشق آباد.

وقال سفير إيران في تركمانستان: بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران وتركمانستان، تقرر تشكيل لجنة لمساعد رجال الأعمال و التجار وكذلك القضايا المتعلقة بالترانزيت بين شركات النقل في البلدين.

وأضاف عباس أرباب خالص، لوكالة إرنا اليوم الثلاثاء، أن هذه المذكرة تم التوقيع عليها أمس الاثنين في شكل اجتماع قنصلي وحدودي بين البلدين بين معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية والمجلس والإيرانيين بوزارة الخارجية علي رضا بيكدلي و نظيره التركماني في عشق آباد.

وتابع: إن الاجتماع المذكور عقد حول موضوع تطوير التعاون الجمركي والنقل في مجال الطرق والسكك الحديدية والبحر، وإيجاد المزيد من التسهيلات لسائقي الترانزيت، وتسهيل إصدار التأشيرات وتحسين القضايا الحدودية.