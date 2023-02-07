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وصول طائرة مساعدات ايرانية الى مطار الاذقية + صور

وصول طائرة مساعدات ايرانية الى مطار الاذقية + صور
الثلاثاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

وصلت طائرة مساعدات ايرانية اليوم الثلاثاء الى مطار الاذقية في سوريا وذلك إثر الزلزال المدمر الذي تعرضت له سوريا.

العالم - سوريا

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