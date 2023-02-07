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فصائل وقوى فلسطينية تعرب عن تضامنها الكامل مع سورية

فصائل وقوى فلسطينية تعرب عن تضامنها الكامل مع سورية
الثلاثاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني المجتمع الدولي لرفع الإجراءات الاقتصادية والحصار الجائر عن سورية، ومنظمات حقوق الانسان للوقوف أمام مسؤولياتها تجاه الشعب السوري، وتقديم كل ما يلزم للحكومة السورية، ومساعدتها في تقديم العلاج اللازم للجرحى، إثر الزلزال الكارثي، بسبب نقص الأدوية جراء الحصار الجائر، وإيواء مئات العائلات التي فقدت بيوتها في هذه الكارثة.

العالم - فلسطين

وعبرت الجبهة في بيان عن تضامنها الكامل مع سورية، وخالص العزاء والمواساة لأهالي الضحايا، منوهة بدور المؤسسات الحكومية السورية في التعامل مع هذه الكارثة التي حلت، بكل ما تملك من كوادر بشرية ومعدات وآليات ومستلزمات طبية وعلاجية رغم سنوات الحرب التي فرضت على سورية وشعبها الصامد، إضافة للحصار الاقتصادي أحادي الجانب والظالم بحق سورية.

بدورها أعربت حركة فتح الانتفاضة عن تضامنها الكامل وخالص العزاء والمواساة للشعب السوري عامة وأهالي الضحايا من أبناء سورية وفلسطين خاصة وقالت: إذ نترحم على الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وندعو الجميع دولاً ومؤسسات وهيئات إنسانية، وخاصة الأونروا إلى تقديم المساعدات العاجلة للعائلات المتضررة، وتأمين الإيواء للذين فقدوا منازلهم.

من جهتها قدمت حركة الجهاد الفلسطينية خالص التعازي للشعب السوري ولأهالي الضحايا، متمنية لسورية تجاوز هذه المحنة الصعبة التي ألمت بها، ومعبرة عن بالغ حزنها وتضامنها مع الأشقاء في سورية.

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