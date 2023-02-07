رئيسي وأميرعبداللهيان يستقبلان سفراء أجانب جدد

العالم – إيران

وأعرب "رئيسي" عن أسفه إزاء الحسابات الخاطئة لبعض الدول الأوروبية حول الوضع الداخلي في إيران؛ واصفا ذلك بأنه ينمّ عن عدم إدراك حقيقة الشعب الإيراني العظيم وتعويل هؤلاء على مصادر تابعة للزمر المناوئة للثورة الإسلامية.

ونصح الرئيس الإيراني السفير الفرنسي الجديد، بأن ينقل صورة حقيقة حول المجتمع الإيراني إلى حكومة بلاده، وأن يضع ذلك على سلم واجباته الرئيسية.

من جانبه أعرب السفير الفرنسي الجديد لدى إيران، عن أمله في تحسّن العلاقات بين طهران وباريس؛ لافتا بأن رئيس جمهورية فرنسا أكد عليه ببذل الجهود من اجل رفع سوء الفهم الحالي على صعيد العلاقات وتطوير التعاون بين البلدين.

رئيسي : العلاقات بين طهران وهراري أخذت بالتوسع بعد انتصار الثورة الإسلامية

وقال الرئيس رئيسي إن العلاقات بين إيران وزيمبابوي، لطالما كانت قائمة على الصداقة وآخذة بالتوسع في مرحلة ما بعد انتصار الثورة الإسلامية.

وأكد إبراهيم رئيسي اليوم الثلاثاء خلال مراسم تسليم أوراق اعتماد سفير زيمبابوي الجديد لدى إيران "برایت کوبيمبا"، على ضرورة تسخير الطاقات الوفيرة في كلا البلدين بهدف تطوير ورفع مستوى التعاون الثنائي.

وفيما نوّه إلى توقيع العديد من مذكرات التفاهم حول التعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وزيمبابوي، دعا الرئيس الإيراني، السفير الزيمبابوي الجديد في طهران أن يضع متابعة الإجراءات لتنفيذ هذه الوثائق على جدول أولوياته.

من جانبه عبّر "كوبيمبا" عن تعاطفة بضحايا الزلزال الذي ضرب الأسبوع الماضي مدينة خوي (في محافظة آذربايجان الغربية – شمال غرب إيران)؛ مشيدا بالإنجازات التي حققتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية رغم ضغوط الحظر المفروضة عليها.

وأكد السفير الزيمبابوي الجديد في لقائه الرئيس الإيراني اليوم، على أنه سيبذل قصارى الجهود طوال فترة مهامه الدبلوماسية، للاستفادة من هذه التجارب الإيرانية، وتوفير فرص جديدة للتعاون بين البلدين.

وزير الخارجية الإيراني يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الأوروغواي الجديد

هذا وتسلم وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان نسخة من أوراق اعتماد سفير الأوروغواي الجديد في طهران "برالدو روكه نيكولا فلانكين".

وقد التقى سفير الأوروغواي الجديد في طهران في مستهل بدء مهامه في إيران بوزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان في مبنى وزارة الخارجية الإيرانية لتقديم نسخة من أوراق اعتماده.

هذا وتتبع وزارة الخارجية الإيرانية سياسة التقارب مع دول أميركا اللاتينية وتعزيز العلاقات مع هذه الدول، وقد قام وزير الخارجية الإيراني مؤخرا بجولة على دول أميركا اللاتينية شملت نيكاراغوا وفنزويلا وكوبا.