قائد الثورة الاسلامية والعفو والتخفيف عن المتهمين والمدانين

وعلى الرغم من أنه واستناداً للدستور الإيراني، يتمتع قائد الثورة بصلاحيات وسلطة مطلقة بشأن إصدار أمر عفو عام، وهو أمر قد صدر عدة مرات من قبل، لكن هذا الأمر الأخير خاص وفريد من نوعه من حيث نطاقه وشموليته ومن ناحية الظروف السياسية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

مرسوم العفو العام الذي اصدره قائد الثورة الاسلامية في إيران وبالإضافة إلى تجسيده سعة صدر وتسامح النظام الإسلامي، كان يحمل في طياته رسالة أخرى. رسالة مضمونها أن مسار الشباب المضلل بهم الذين نزلوا إلى الشوارع تحت تأثير استدراج الأفراد ووسائل الإعلام الأجنبية والتيارات المعادية هو مسار منفصل عن مسار أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعن المدانين بأعمال التجسس لصالح جهات أجنبية.

لتسليط المزيد من الضوء يستضيف برنامج "من ايران" ضيف هذه الحلقة: الخبير في الشؤون الاستراتيجية الدكتور هادي محمدي، وايضاً حجة الإسلام حسن نوروزي عضو البرلمان الايراني وأمين اللجنة القضائية في البرلمان ليجيبا عن الاسئلة التالية:

- يعتبر الكثيرون أن هذا المرسوم فريد من عدة جهات. ترى ما هي الجوانب المختلفة التي تميز هذا المرسوم؟

- ما مدى تأثير هذا المرسوم في تحييد مخططات العدو في إيجاد ثنائية القطبية بين أبناء المجتمع خاصة ما بين الشباب والنظام؟

- موافقة قائد الثورة الاسلامية على اصدار عفو عام عن كثير من الشباب والمحكومين يعد خطوة مهمة لفصل مسار الشباب عن مسار الاعداء. كيف تقرأون ذلك؟

- كيف تنظرون الى النهج الاعلامي وموقف المعارضة المتمركزة في الخارج إزاء هذه الخطوة؟

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