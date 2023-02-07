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بانوراما: الثورة الإسلامية وانجازاتها الدولية، ماكرون وموجة ثالثة من الإضراب بفرنسا

بانوراما: الثورة الإسلامية وانجازاتها الدولية، ماكرون وموجة ثالثة من الإضراب بفرنسا
الثلاثاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. تحقيق إيران منذ انتصار ثورتها الاسلامية، انجازات كبيرة ومشهودة لا سيما في الرياضة والفن.

وتمكنت ايران من حصد مكاسب وجوائز عالمية ودولية، بعد التطور والتنمية التي شهدتها المرافق الرياضية والسنمائية والدرامية، ما مكّن المؤسسات المعنية من تقديم افضل الانتاجات.

وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول... شهدت فرنسا يوما جديدا من الإضرابات والتظاهرات احتجاجا على مشروع تعديل نظام التقاعد بدفع من الرئيس إيمانويل ماكرون ورغم الاحتجاجات والإضرابات المعارضة له، يعتزم البرلمان الفرنسي مناقشة مشروع قانون إصلاح التقاعد، المعروض من الحكومة، والذي أشعل في وجهها غضب النقابات العمالية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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