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مراسلة العالم: الرئيس التونسي قيس سعيد يقيل وزير الخارجية عثمان الجرندي من منصبه ويعين نبيل عمار بدلا عنه

الثلاثاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

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