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قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاآني يدعو محور المقاومة لتوظيف كل قدراته الهندسية والتقنية والنقل والاغاثة والاسعاف لمساعدة منكوبي الزلزال

الثلاثاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

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