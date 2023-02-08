بريطانيا تعلن عن زيادة فورية في الشحنات العسكرية إلى أوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

بريطانيا قالت إن التدريب الإضافي سيضمن اكتساب الطيارين الأوكرانيين القدرة على التحليق في المستقبل بطائرات قتالية متطورة ومصنعة حسب معايير حلف شمال الأطلسي.

وقال ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني:"سنواصل دعم أوكرانيا لتحقيق نصر عسكري حاسم في ساحة المعركة هذا العام. المملكة المتحدة ستوسع نطاق تدريب العسكريين الأوكرانيين من خلال البدء بتدريب الطيارين على المقاتلات، وتخطط لتزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى".

هذا الدعم تزامن مع زيارة خارجية نادرة يقوم بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى لندن؛ شكر خلالها المسؤولين البريطانيين على دعمهم لبلاده منذ بدء العملية العسكرية الروسية. وألقى كلمة أمام المشرعين والموظفين البرلمانيين البريطانيين.

وقال فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني:"أناشدكم وللعالم بأسره بكلمات بسيطة ولكنها مهمة جدا: طائرات مقاتلة لأوكرانيا، نحن نعلم أن روسيا ستخسر، ونعلم أن النصر سيغيّر العالم".

في الاثناء فرضت المملكة المتحدة حزمة جديدة من العقوبات على قطاع الدفاع الروسي؛ مؤكدة أنه من شأنها تسريع الضغط الاقتصادي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقويض آلته الحربية لمساعدة أوكرانيا على الانتصار.

إلى ذلك قال مسؤول أوكراني بارز إن زيلينسكي سيطلب من قمة يعقدها زعماء الاتحاد الأوروبي الخميس مزيدا من الأسلحة لقتال روسيا؛ وتعجيل طلب كييف للانضمام إلى الاتحاد.

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