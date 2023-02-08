البحرين تخسر حصانة الدولة في قضية تجسس على معارضَين

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بهذا الموقف والكلام استقبل الناشطان والمعارضان البحرانيان سعيد الشهابي وموسى محمد موقف وقرار المحكمة العليا في لندن ازاء دعوى تجسس قضائية رفعاها ضد النظام البحريني، ليصدر الحكم بالمضي قدما في الدعوى وقبل ذلك برفض طلب البحرين استخدام حصانة الدولة التي من شأنها عرقلة الدعوى القضائية بحسب المحكمة.

الشهابي ومحمد أكدا في دعواهما أن النظام البحريني دس ومنذ العام الفين وأحد عشر برنامج مراقبة وتجسس الكتروني يدعى (فينسباي) على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهما كاشفين عن تمكن النظام وعملائه ومن خلال برنامج التجسس هذا من الوصول إلى ملفاتهما ومراقبة اتصالاتهما.

وبين الناشطان البحرانيان أن البرنامج يسمح لمستخدميه أيضا بتشغيل الميكروفونات والكاميرات على الأجهزة الإلكترونية لإجراء مراقبة حية وتتبع للموقع لافتين الى أن النظام البحريني عمل كذلك على مراقبة عملهما مع سجناء سياسيين في بلدهما منذ ادخال نظام التجسس الى حاسوبيهما وطالب المدعان نظام المنامة بدفع تعويضات عن الأضرار النفسية.

وفيما لم تعلق سفارة البحرين في لندن على قرار المحكمة كان نظامها صرح قبيل صدور الحكم أنه يحق له حصانة الدولة مبررا بالقول إن أي اختراق يتم التحدث عنه لم يحدث في بريطانيا وومضيفا إن الأضرار النفسية التي يطالب الشهابي ومحمد بالتعويض عنها لا تصل إلى حد الإصابات الشخصية التي يستثنيها القانون الإنجليزي من حصانة الدولة.



لكن محكمة لندن العليا و القاضي جوليان نولز كان لهما رأي آخر يقول لنظام البحرين، إنه لا يمكنك أن تتخذ من حصانة الدولة سببا لعرقلة دعوى قضائية.

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