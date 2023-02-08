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شمخاني في موسكو لحضور مؤتمر الأمن الإقليمي حول أفغانستان

الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

آفاق التعاون الايراني الروسي تاخذ ابعادا استراتيجية على كافة الصعد في ظل ظروف جديدة، فرضتها التطورات الاقليمية والدولية لتهيأ الارضية لرفع مستوى العلاقات السياسية بين البلدين اضافة الى زيادة التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات لتحييد اجراءات الحظر الاميركية والاوروبية على طهران وموسكو. 

العالم - خاص بالعالم

العاصمة الروسية موسكو كانت على موعد مع زيارة امين المجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني والهدف المعلن المشاركة في موتمر الامن الاقليمي الخامس حول افغانستان ولقاء كبار المسؤولين الروس ومتابعة الاتفاقيات الثنائية بين طهران وموسكو .

وفي كلمته في موتمر الامن الاقليمي الخامس حول افغانستان بحضور نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف وامناء ومستشاري الأمن القومي للدول المجاورة لأفغانستان، روسيا والهند والصين وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان واشار شمخاني الى التدخل الأجنبي وتأثيره السلبي على انعدام الأمن في افغانستان وعرقلة تشكيل حكومة شاملة فيها.

وقال شمخاني:"ان الامن والاستقرار في افغانستان هو اولوية بالنسبة لنا و لكل دول المنطقة و ان الوجود الامريكي في المنطقة هو السبب في انعدام الامن والاستقرار فيها و تجربة افغانستان اثبتت ذلك وان ما حدث ما حدث في العراق سابقا وما يحدث الان في اوكرانيا هو نتيجة السياسة الاستكبارية الامريكية.

كما أكد شمخاني ضرورة ضمان الامن والاستقرار في افغانستان مشيرا الى التأثير المباشر للأوضاع الأمنية في أفغانستان على جيرانها.

وقال شمخاني:"ايران قدمت المساعدة للشعب الافغاني خلال العقود الأربعة الماضية و في اسوء الظروف وتستضيف عددا كبيرا من اللاجئين الافغان بناء على توجيهات قائد الثورة الاسلامية وعلى رغم الحظر الاحادي الجانب وغير القانوني الذي تفرضه الولايات المتحدة على ايران".

وشملت محادثات شمخاني مع كبار المسؤولين الروس مواضيع عدة منها استكمال الممر الاستراتيجي بين الشمال والجنوب باستثمارات روسية، وتطوير الترانزيت، والاستثمار في قطاعات الصلب والنفط والطاقة، الى جانب إنشاء آليات خاصة للتبادلات النقدية والمصرفية والتعاون في إطار منظمة شنغهاي وبريكس. كما ناقش شمخاني في موسكو تطورات الاوضاع في أوكرانيا وسوريا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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