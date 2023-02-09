فريق الإنقاذ الايراني يواصل عمليات الإغاثة لمنكوبي الزلزال في حلب

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وأشار مراسلنا الى الى الجهود المتواصلة لفرق الانقاذ الايرانية في حي الشعار منذ الصباح الباكر من أجل انتشال ضحايا الزلزال والبحث عن ناجين حيث تقوم فرق الانقاذ الايرانية التي وصلت أمس بمساعدة الدولة السورية في عمليات الانقاذ والبحث عن ناجين من تحت الانقاض مع رفع جثامين الضحايا وازالة الركام منوها الى وجود صعوبات في المكان بسبب تصدع المنطقة جراء الزلزال.

وكانت قد هبطت الطائرة الرابعة التي تحمل مساعدات إنسانية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمنكوبي الزلزال في سوريا، في مطار حلب الدولي (شمال غرب سوريا) مساء أمس الأربعاء .

وقال "سلمان نواب نوري" القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مساء الأربعاء، بخصوص شحنة هذه الطائرة: ان شحنة الطائرة الرابعة التي حطت في حلب هي مساعدات الجمهورية الاسلامية الايرانية للشعب السوري وتضم خياما ومواد غذائية من التمور والأرز ، والتونة ، والمعكرونة ومعجون الطماطم.

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وفي وقت سابق ، وصلت إلى سوريا ثلاث طائرات تحمل مساعدات من جمهورية إيران الإسلامية للمتضررين من الزلزال القوي الأخير في هذا البلد .

الطائرة الأولى أفرغت حمولتها في مطار دمشق ، والطائرة الثانية هبطت في مطار حلب ، والطائرة الثالثة حطت في اللاذقية وأفرغت حمولتها هناك.





كما أكد د.بهنام سعيدي مدير الشؤون الدولية في جمعية الهلال الأحمر الإيراني إرسال مختلف الأطقم الإغاثية والطبية إلى المناطق المنكوبة بالزلزال في سوريا وتركيا، حيث تمكنت من تخليص بعض العالقين تحت الأنقاض.

يذكر ان زلزالا مدمرا بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا ما ادى الى مصرع وجرح عشرات الالاف، واسفر عن دمار هائل في المباني والوحدات السكنية.

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