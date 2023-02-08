حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا تتجاوز 8000 قتيل وعشرات آلاف الجرحى

العالم-تركيا

وفي الوقت الذي اعلنت فيه تركيا مقتل نحو 6000 شخص، قالت بيانات وزارة الصحة السورية وفرق الانقاذ في الشمال السوري بمقتل أكثر من 2000 شخص.

وتقول منظمات دولية وجهات رسمية أن تلك الارقام غير نهائية وأن الارقام مرشحة للارتفاع بشكل كبير.

وتتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين.

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر يوم أمس الاثنين، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف مئات القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال بقورة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.